OM : Bernardoni et six autres gardiens ciblés ?

Cela ne fait aucun doute, Pablo Longoria recrutera cet été un gardien afin de concurrencer Steve Mandanda à l’OM.

Interrogé par TF1, le gardien emblématique de l’Olympique de Marseille a reconnu que les Phocéens avaient besoin d’un renfort à ce poste, tandis que Yohann Pelé va partir. « Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci, on en parle librement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois : je serai là. Donc il faudra qu'il soit bon » a notamment fait savoir le champion du monde. Dimanche soir, un gardien a particulièrement brillé contre Marseille au Vélodrome : Paul Bernardoni, qui a longtemps repoussé l’échéance pour Angers en repoussant les tentatives de Dimitri Payet, Arkadiusz Milik ou encore Florian Thauvin.

Selon les informations livrées par Canal + lors du résumé du match entre l’OM et Angers dans le grand debrief de la soirée, le portier du SCO fait partie des gardiens ciblés par Marseille dans l’optique de la saison prochaine. Le compte insider OM-Fada a apporté ce lundi quelques précisions en expliquant que « cinq ou six » autres gardiens figurent également sur les tablettes de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, qui recherchent un n°1 bis afin de concurrencer Steve Mandanda.

Lafont trop cher, Nübel inaccessible ?

Ces dernières semaines, les noms d’Alban Lafont ou encore d’Alexander Nübel ont été cités. Deux dossiers compliqués pour Marseille car l’international espoirs français a été définitivement été acheté par le FC Nantes en provenance de la Fiorentina tandis que l’Allemand de 24 ans, pisté par Monaco et Lille, pourrait rester en Bundesliga. Il sera donc intéressant de voir comment évolueront les recherches de l’OM à ce poste si particulier de gardien de but durant l’été, alors que Mandanda, très bon à Saint-Etienne le week-end dernier, a encore réalisé un match correct face au SCO dimanche soir au Vélodrome.