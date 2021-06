OM : Bernard Tapie à la place du Vélodrome, la polémique gronde

Dans : OM.

En évoquant un possible changement de nom de l’Orange Vélodrome, le maire de Marseille, Benoit Payan, ne s’est pas fait que des amis.

Dans un live sur Instagram avec Florian Thauvin ce week-end, Stéphane Tapie, a révélé que le maire de Marseille songeait très sérieusement à rebaptiser l’Orange Vélodrome au nom de son père Bernard Tapie. La volonté du maire de Marseille est d’acter ce changement au plus vite, et que « le Boss » puisse le constater de son vivant. Gravement malade, Bernard Tapie mérite un tel hommage aux yeux du Maire de Marseille. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cette idée de Benoit Payan ne fait pas l’unanimité à Marseille. Et pour cause, les supporters de l’OM sont très attachés au nom mythique du Vélodrome et militent davantage pour une tribune au nom de Bernard Tapie.

« Le stade Vélodrome doit rester le stade Vélodrome. Qu’on renomme une tribune Bernard Tapie à la limite, mais le stade jamais », « Monsieur @BenoitPayan, avec tout le respect que nous avons pour le coureur cycliste marseillais Gustave Ganay, que cette tribune soit renommée Bernard Tapie dans quelques années lorsque le Boss rejoindra les cieux, mais le Stade Vélodrome doit rester le Stade Vélodrome » ou encore « Une tribune du stade rebaptisée Bernard Tapie, oui. Le stade, c'est non. C'est sans discussion possible » peut-on lire sur les réseaux sociaux depuis cette annonce de Stéphane Tapie sur Instagram. Reste maintenant à voir comment le Maire de Marseille réagira, lui qui a visiblement la volonté de marquer le coup pour rendre hommage à Bernard Tapie. Les supporters de l’OM ne sont évidemment pas contre, à condition de ne pas toucher au nom historique du Vélodrome, dont ils sont très attachés. Frank McCourt, qui exploite le stade et qui paie le prix fort pour cela, pourrait également avoir son mot à dire.