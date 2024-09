OM ‍: Bennacer confirme qu'il veut signer à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, l’OM a tenté un gros coup en se penchant sur Ismaël Bennacer. Le joueur de l’AC Milan était d’accord pour rejoindre Marseille et ce n’est peut-être que partie remise.

Auteur d’un mercato plutôt réjouissant, l’Olympique de Marseille a tenté un dernier gros coup le 30 août. En effet, l’état-major phocéen a essayé de faire venir Ismaël Bennacer, remplaçant aux yeux de Paulo Fonseca à l’AC Milan et qui n’était pas contre l’idée de venir en Provence. Un accord de principe avait rapidement été trouvé entre l’OM et l’international algérien, mais Pablo Longoria n’a pas réussi à se séparer de ses indésirables assez vite pour que l’opération puisse se conclure. Depuis la fin du mercato le 30 août, le président marseillais a finalisé deux départs, ceux de Jordan Veretout à l’OL en tant que joker et d’Azzedine Ounahi en Grèce, où le mercato ne ferme ses portes que le 14 septembre.

Bennacer à l'OM, De Zerbi fait une promesse https://t.co/Yt384g2yT5 — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2024

Ces deux départs vont permettre à l’Olympique de Marseille d’avoir plus de marge sur le plan financier au mois de janvier, et comme indiqué jeudi par La Provence (lire ci-dessus), il n’est pas exclu que l’OM tente sa chance cet hiver pour faire venir Ismaël Bennacer, lequel pourrait former un sacré duo au milieu de terrain avec Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain de l’AC Milan est en tout cas très emballé par cette perspective et il l’a confirmé sur les réseaux sociaux avec un geste qui en dit long puisque sur X, Ismaël Bennacer a liké la publication suivante.

Bennacer confirme sa volonté de signer à l'OM sur X

« Pour ceux qui doutent, l’attachement d’Ismaël Bennacer pour l’OM est bel et bien réel. Le joueur voulait absolument venir durant ce mercato, ce n’était pas des histoires. Il a été touché par les messages des supporters et l’engouement autour de lui Comme évoqué il y a quelques jours, confirmé par la Provence, le club tentera de le faire cet hiver » a liké le Milanais. Autant dire qu’il n’y a plus de doute à avoir sur la volonté d’Ismaël Bennacer de rejoindre l’OM lors du prochain mercato hivernal. Roberto De Zerbi est d’ailleurs en contact permanent avec le milieu de terrain algérien, à qui il a conseillé de « faire ses matchs » avant de « se reparler en janvier ». La preuve que tout le monde est aligné sur le même objectif, celui de finaliser la venue d’Ismaël Bennacer à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal.