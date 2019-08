OM : Marseille a zappé Ribéry au mercato, Riolo est soulagé

Dans : OM, Mercato.

Non conservé par le Bayern Munich, Franck Ribéry (36 ans) s’est engagé avec la Fiorentina mercredi.

A priori, on ne devrait plus revoir l’ailier français en Ligue 1. Et ce même s’il n’écartait pas la perspective d’un retour. En effet, RMC indique que l’ancien Messin était prêt à revenir à l’Olympique de Marseille. Mais il faut croire que le club phocéen n’était pas aussi emballé. Une décision approuvée par Daniel Riolo, persuadé que Ribéry n’aurait pas été la recrue tant attendue.

« Aujourd'hui, quels sont les joueurs offensifs à cet âge-là qui sont encore performants sur une saison entière ? On va me dire qu'il serait venu pour encadrer des jeunes, pour calmer le vestiaire... Pour la Ligue 1, ça va aller ? On ne peut pas raisonner comme ça. La Ligue 1, c'est dur physiquement, a commenté le consultant de la radio. Ribéry a fait une carrière extraordinaire dans ce qui est peut-être le club le plus structuré au monde, avec des cadres qui tiennent le vestiaire, avec Uli Hoeness qui l'a pris comme un fils adoptif. »

Ribéry incompatible avec cet OM ?

« Savoir si ce gars-là, à 36 ans, il arrive à l’OM et est-ce que l’OM peut investir sur lui ? Oui. Quoi qu’il en soit, est-ce que l'OM peut faire venir ce mec-là alors que le club n’est pas méga-solide, que les joueurs à côté n’ont pas méga-confiance et qu’immédiatement tout repose sur lui… On aurait même dit "tu vas nous sauver nos matchs !" Il n'a pas encore tout cassé à Florence, attendez un petit peu », a prévenu Riolo, histoire de calmer ceux qui regrettent le choix de Marseille sur ce dossier.