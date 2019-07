OM : Benedetto, il signe quand ? Le mercato tourne au sketch

Dans : OM, Mercato.

C’est une rengaine qui commence à se transformer en sketch. Voilà des semaines que le transfert de Dario Benedetto est annoncé comme imminent. L’attaquant argentin, parfois décrit comme blessé, parfois non, est en tout cas mis de côté par Boca Juniors, mais n’a toujours pas le feu vert de son club pour rejoindre l’OM. Cela fait désormais 12 jours qu’il est en instance de départ, sans que cela ne débouche. Pourtant, Marseille est seul sur le coup, et le club argentin ne fait pas spécialement jouer la concurrence. Mais les discussions portent toujours sur le montant, les bonus et le mode de règlement, et visiblement, cela ne tourne pas favorablement.

La Provence rappelle ainsi que les dirigeants de l’OM étaient persuadés de boucler l’opération ce lundi, mais qu’ils n’y sont une nouvelle fois pas parvenus. Un retard qui ne semble pas remettre en cause ce transfert très attendu, mais qui pose tout de même question. Cela empêche Benedetto de signer et de s’entrainer avec son nouveau maillot, et a de quoi mettre André Villas-Boas, cruellement en quête d’un attaquant, sur les nerfs. Surtout que Boca Juniors a déjà enregistré le départ de son buteur, et a même confié son numéro à un nouveau joueur. Au moins, l’OM, qui se prépare à lâcher 16 ME pour satisfaire la formation de Buenos Aires, a en tout cas déjà trouvé l'accord avec le joueur, qui n’aura plus qu’à prendre l’avion, passer la visite médicale et signer dès que les deux clubs auront trouvé un terrain d’entente.