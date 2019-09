OM : Benedetto est génial, Duluc cède à l’enflammade

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un doublé à Monaco dimanche soir, Dario Benedetto a véritablement métamorphosé l’Olympique de Marseille en ce début de saison. Habile techniquement, efficace devant le but, l’international argentin de 29 ans est complet et c’est précisément pour cela qu’il fait tant de différences dans le championnat de France. Pour Vincent Duluc, pourtant pas du genre à s’enflammer au premier doublé venu, l’Olympique de Marseille tient véritablement une arme offensive non négligeable avec « Pipa », lequel peut permettre au club phocéen de nourrir de grandes ambitions.

« Les weekends qui précèdent la C1, le dimanche est le jour de ceux qui ne sont plus invités au bal, mais qui contestent leur déclassement. Ils le font en achetant une nouvelle équipe trois fois en quatorze mois, comme Monaco, ou en vivant une austérité qui les stabilise, comme l'OM. Le club marseillais a toujours eu une équipe quand il a eu un avant-centre, et voilà, Benedetto est là. Ce dimanche soir à Louis II a été vivant, passionnant, renversant et nous a fait un bien fou » a commenté dans les colonnes de L’Equipe le journaliste, définitivement convaincu par celui qui fait totalement l’unanimité à Marseille.