OM : Benedetto à Marseille, Boca exige des garanties financières

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Annoncé comme imminent depuis plusieurs jours, l'accord entre l'Olympique de Marseille et Boca Juniors concernant le transfert de Dario Benedetto n'est pas encore officiel ce lundi après-midi. Car même si les deux clubs sont sur la même longueur d'onde et que l'attaquant argentin a lui aussi négocié son futur contrat avec l'OM, les dirigeants de la formation de Buenos Aires veulent avoir la garantie que le club phocéen ne leur fera pas à l'envers sur le plan économique. Selon un journaliste de Crack Deportivo, tant que Boca Juniors n'aura pas une garantie bancaire, l'affaire ne se fera pas.

« Pourquoi les confirmations des ventes de Benedetto et Nandez (Ndlr : un autre joueur que Boca doit vendre en Italie) sont-elles retardées? Car ces deux ventes ne se font pas avec le FC Barcelone ou au Real Madrid, mais avec l’Olympique de Marseille et Cagliari, deux équipes avec des antécédents négatifs en termes d'achats. Les montants des deux ventes sont convenus, mais à Boca, ils veulent être sûrs de recevoir les sommes prévues (aucune des deux ventes ne se fait en un seul paiement) et les dirigeants examinent minutieusement les garanties et veillent à ce que les délais de paiement soient respectés », précise Luis Fregossi, qui ne voit pas d'autres obstacles à la signature de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille.