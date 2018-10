OM : Benatia pour régler les problèmes défensifs au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Défensivement, l’Olympique de Marseille connaît un début de saison désastreux qui plombe totalement le reste.

Entre les dépannages, les méformes, les blessures et les suspensions, rien ne va pour Rudi Garcia qui en a marre de voir son équipe se faire transpercer, ce qui l’oblige à une incroyable efficacité offensive pour maintenir ses objectifs. Dans l’axe, Adil Rami peine à retrouver ses moyens après une Coupe du monde perturbante pour lui, tandis que Duje Caleta-Car ne parvient pas à s’adapter à la Ligue 1. Selon Calcio Mercato, cette situation préoccupe les dirigeants marseillais, qui envisagent de se bouger à nouveau dans ce secteur cet hiver.

Et c’est dans cette optique que l’OM aurait réactivé les contacts avec Mehdi Benatia. La piste menant au défenseur central marocain ressurgit régulièrement ces dernières années, mais le fait que le Lion de l’Atlas joue de moins en moins avec le club turinois, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2020, donne forcément des idées. Si le transfert peut certainement se négocier à un prix abordable, le salaire de l’ancien joueur du Bayern Munich sera plus difficile à digérer, surtout pour un joueur de 31 ans qui n’est plus habitué à enchainer les matchs, sa dernière saison pleine remontant à 2013-14 avec l’AS Roma. Autant dire que l’OM risque de se garder cette piste sous le coude pour cet hiver, même s’il faudra certainement une ouverture en or pour que les dirigeants olympiens franchissent le pas au mercato.