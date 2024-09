OM ‍: Benatia l’appelle, il espérait un peu plus de classe

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un peu moins d'un mois après son départ de l'OL, Jordan Veretout s'est exprimé sur son amertume d'avoir été poussé dehors de cette façon cet été.

Arrivé au mois de septembre seulement à l’Olympique Lyonnais, Jordan Veretout a connu sa première victoire en championnat avec son nouveau club, ce dimanche à Toulouse (2-1). Tout n’a pas été impeccable, mais cela a le mérite de remettre l’OL dans le bon sens en championnat. Ce résultat positif, associé à la victoire face à l’Olympiakos en Europa League ce jeudi, permet aussi à l’ancien marseillais de parler plus facilement des choses qui lui tiennent à coeur. Et visiblement, en essayant de ne pas faire d’esclandre, le milieu de terrain a tout de même tenu à faire savoir son point de vue sur ce qu’il s’est passé cet été.

Veretout le garde en travers de la gorge

Pour Canal+, Jordan Veretout a reconnu qu’il n’avait pas compris pourquoi l’OM l’avait viré du groupe en plein été, après une saison pleine, et sans même prendre soin de le laisser dans l'équipe pour lui laisser l’occasion de garder la forme et de se mettre en valeur et de faire l’objet d’un beau transfert. Une attitude qui n’honore clairement pas Marseille à ses yeux, même si l’ancien nantais insiste bien sur le fait qu’il n’a jamais voulu poser le moindre problème à l’OM.

"Mehdi Benatia m'a dit : "Le coach est arrivé, tu ne rentres plus dans le projet" ❌



Jordan Veretout se confie sur son départ de l'Olympique de Marseille dans un entretien à retrouver dans le CANAL FOOTBALL CLUB, dès 19H30 sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/y9mnVTFwHq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 29, 2024

« Mon été ? Simple, je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis à quelques jours de la reprise, Medhi Benatia m’appelle et me dit “Jordan, le coach est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet”. J’ai répondu “ok, il n’y a pas de soucis, maintenant il faut qu’on trouve une solution”. J’ai quand même donné beaucoup, je n’ai jamais triché, j’étais assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais chez les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste. Je n’ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris et ça aurait été plus facile pour tout le monde », a expliqué Jordan Veretout, ravi d’avoir trouvé un club de la trempe de l’OL pour continuer sa carrière en Europe, ce qui était sa priorité dès qu’il a compris que l’OM ne comptait plus sur lui.