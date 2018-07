OM : Benatia en renfort XXL, même pas en rêve balance Djellit

Dans : OM, Mercato.

Après Jardel ou Didier Drogba, le marronnier de ces dernières années concernant le mercato de l’OM concerne Mehdi Benatia. Ancien membre du club dans ses jeunes années, le défenseur central pourrait quitter la Juventus cet été. Son départ est souvent annoncé, mais si l’international marocain venait à quitter la Vieille Dame, ce ne serait certainement pas pour signer à l’OM. C’est du moins l’avis toujours très tranché de Nabil Djellit, pour qui Benatia n’a aucune intention de changer de club, et si c’était le cas, ce ne serait certainement pas pour signer à Marseille.

« Benatia, il ne veut pas venir. Il veut la Juventus, il désire jouer avec Cristiano Ronaldo, qu’est-ce que tu veux qu’il vienne à l’OM. Il va vouloir rester. Après, peut-être qu’il a des touches, son nom a circulé dans des clubs anglais, notamment Arsenal, mais il n’y a rien eu. Après il a un rapport particulier avec l’OM parce qu’il a été formé ici et qu’il n’a pas été gardé par José Anigo notamment, on connaît l’histoire, il l’a répétée assez souvent. Je pense que ce n’était pas du tout son projet de venir jouer à l’Olympique de Marseille, ou alors, il aurait fallu que l’OM soit le vrai rival du PSG, c’est-à-dire, qualifié en Ligue des Champions et pas loin du PSG. Et là, tu as encore un peu à distance parce que le PSG est sur une autre planète », a expliqué le journaliste de France Football au micro de Football Club de Marseille. S’il faut attendre que l’OM ait les moyens financiers du PSG pour voir Benatia signer, cette piste est donc bien à oublier définitivement.