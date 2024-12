OM ‍: Benatia dit oui à Himad Abdelli... à une condition

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM aimerait ajouter une touche de technique à son milieu de terrain lors du mercato hivernal et pour cela, Medhi Benatia a flashé sur Himad Abdelli. Marseille doit toutefois vendre avant de foncer sur l’international algérien.

Auteur de quatre buts et d’une passe décisive depuis le début de la saison en Ligue 1, Himad Abdelli suscite bien des convoitises. Du haut de ses 25 ans, l’international algérien a mis du temps avant d’exploser au plus haut niveau, mais il fait désormais partie des joueurs les plus techniques de Ligue 1. Capitaine du SCO, il est également un vrai leader. Le natif de Montivilliers a tout ce qu’il faut pour plaire à l’Olympique de Marseille, qui aimerait apporter une touche de technique à son milieu de terrain lors du mercato hivernal. Himad Abdelli est suivi de longue date, ce que confirme le site Foot Afrique ce dimanche.

L'OM aimerait vendre Harit avant de recruter Abdelli

Roberto De Zerbi apprécie le profil du milieu de terrain d’Angers, qui pourrait intégrer la rotation des meneurs de jeu à l’OM, qui évolue avec deux joueurs en soutien de Neal Maupay depuis plusieurs semaines (Rabiot et Greenwood). Selon le média spécialisé, les dirigeants marseillais vont cependant devoir vendre avant de recruter Himad Abdelli. Financièrement, l’opération ne serait pas forcément très coûteuse mais c’est avant tout pour une question d’équilibre dans le vestiaire que Medhi Benatia souhaite boucler un ou deux départs avant de finaliser la venue de l’international algérien.

A ce poste de milieu offensif, les regards se tournent notamment vers Amine Harit, cité ce dimanche par La Provence comme un joueur que l’Olympique de Marseille souhaite faire partir. On peut légitimement penser que l’actuel dauphin du PSG activera la piste Himad Abdelli uniquement si Amine Harit trouve un point de chute afin d’éviter l’embouteillage dans un secteur de jeu où évoluent également Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Bilal Nadir et Jonathan Rowe. Quoi qu’il en soit, la piste du capitaine angevin est bien active à Marseille, qui va faire son maximum dans les semaines à venir pour rendre possible cette arrivée et ainsi combler Roberto De Zerbi.