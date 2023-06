OM ‍: Ben Yedder et Balogun arrivent, Marseille à l'attaque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de joueurs offensifs pour animer le 4-4-2 du nouvel entraîneur Marcelino, l’OM cible Wissam Ben Yedder mais aussi Folarin Balogun.

En attaque, l’Olympique de Marseille a pour le moment une seule et unique priorité, il s’agit bien sûr d’Alexis Sanchez. L’international chilien est en fin de contrat avec l’OM et sa prolongation est une nécessité absolue aux yeux de Pablo Longoria et du nouvel entraîneur Marcelino, d’autant que l’ancien attaquant du FC Barcelone a toutes les qualités pour s’adapter au 4-4-2 de l’entraîneur espagnol.

Afin d’animer ce dispositif tactique, le nouveau coach de l’Olympique de Marseille aura besoin de trois, voire de quatre attaquants. Partant du principe qu’Alexis Sanchez va prolonger, ce qui est la tendance actuelle, avec Vitinha également présent dans l’effectif, il manquerait au moins un voire deux attaquants à Marcelino. Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile deux joueurs qui plaisent à l’état-major phocéen à ce poste.

Ben Yedder a un gros salaire, Balogun vaut cher

Auteur d’une nouvelle saison aboutie sous les couleurs de Monaco (25 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues), Wissam Ben Yedder a la cote au sein de l’état-major de l’OM. Marcelino, qui a apprécié ses prestations lorsque l’international français évoluait du côté du FC Séville, aime beaucoup « WBY » mais le salaire du Monégasque est très onéreux. Une autre cible marseillaise sera difficile à concrétiser pour des raisons financières mais cette fois, c’est davantage l’indemnité de transfert qui va poser un problème plutôt que le salaire.

Il s’agit de Folarin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims et qui a brillé en Ligue 1 avec 22 buts inscrits sous les couleurs champenoises. Ces deux joueurs plaisent fortement à l’OM et à son président Pablo Longoria mais il ne s’agit que de deux joueurs parmi une très longue liste selon le quotidien national, qui explique que pour l’heure, aucune discussion n’est engagée pour faire venir Balogun et Ben Yedder. Les deux premiers noms évoqués pour l’attaque marseillaise démontrent en tout cas une réelle ambition de se renforcer et non pas de recruter des doublures à Alexis Sanchez et à Vitinha. De quoi être emballé pour les supporters, après l’accord trouvé avec l’Atlético de Madrid pour faire venir Geoffrey Kondogbia.