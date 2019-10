OM : Ben Arfa salement menacé à Marseille, c’est un coup bas

Dans : OM, Ligue 1.

Toujours sans club alors que la saison a repris depuis deux mois, Hatem Ben Arfa ne semble pas pressé de retrouver le chemin des terrains de football.

Désireux de rejoindre un club où il se sent bien et qui pratique du beau jeu, le natif de Clamart ferme régulièrement des portes et répond négativement aux sollicitations qui ne lui conviennent pas. Dans ces conditions, difficile de retrouver un club, après son départ en claquant la porte de Rennes, alors que la saison écoulée était plutôt satisfaisante. Ce mardi, France Football se penche sur le talentueux gaucher et les péripéties de sa carrière, rappelant au passage une prédiction de Pape Diouf quand Ben Arfa évoluait encore à l’OM. Devant les turpitudes de l’ancien pensionnaire de Clairefontaine, le président marseillais l’avait menacé.

« Si tu ne pars pas de l’OM la tête haute, tu finiras à Metz », avait lancé, dans sa faconde habituelle, l’ancien agent de joueurs. 10 ans plus tard, ironie du sort, le FC Metz fait partie des clubs qui l’ont contacté cet été, afin de le relancer. Si cela n’est pas allé bien loin, c’est bien la preuve, sans manquer de respect au promu lorrain, que Hatem Ben Arfa ne fait plus vraiment rêver les ténors européens. De quoi provoquer un dernier coup de tonnerre pour le joueur, qui pourrait tout simplement envisager de raccrocher les crampons, conclut l'hebdomadaire spécialisé.