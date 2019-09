OM : Ben Arfa pour remplacer Thauvin ? Il faudrait un miracle

Dans : OM, Mercato.

La longue indisponibilité de Florian Thauvin met l’Olympique de Marseille dans une grosse galère.

Sur le flanc droit, André Villas-Boas n’a plus vraiment le choix. Derrière le champion du monde, meilleur buteur du club provençal sur ces deux dernières saisons, c’est soit Nemanja Radonjic, qui a beaucoup déçu son entraineur lors des entrainements et des matchs, ou Bouna Sarr, qui est aussi concerné par la rotation des latéraux. Derrière, c’est le vide, surtout que le jeune Isaac Lihadji, actuellement blessé, va s’envoler pour la Coupe du monde des moins de 17 ans cet automne. Bien maigre pour essayer de suivre le rythme des ténors en première partie de saison. Une solution venue de l’extérieur serait la bienvenue, et c’est en ce sens que le nom d’Hatem Ben Arfa a fait le buzz cette semaine, le joueur étant libre de tout contrat. Mais après le démenti du clan de l’ancien international, une issue négative se confirme. En effet, l’OM ne se penche pas du tout sur le marché des joueurs libres.

« Prendre un joueur libre ? Non, sauf si on tombe vraiment sur une opportunité unique...mais c’est peu probable compte tenu de ce marché-là », fait ainsi savoir un membre du club marseillais dans les colonnes de L’Equipe. Il faut dire que les finances actuelles ne permettent pas de nouveau recrutement, alors que l’OM s’est déjà saigné pour faire venir Valentin Rongier après d’interminables négociations avec Nantes.