OM : Thauvin blessé, Ben Arfa proposé en solution miracle

Dans : OM, Mercato.

L’annonce d’une opération de la cheville à venir pour Florian Thauvin a jeté un gros coup de froid dans le dos des supporters marseillais.

Ces derniers se demandent logiquement à quoi va ressembler leur attaque en cette première partie de saison s’ils n’ont pas leur meilleur buteur en activité. L’OM n’ayant plus la possibilité de faire signer un joker, un bon coup est toujours envisageable chez les joueurs libres. Et cela tombe bien, un ancien du club toujours capable de faire quelques différences en Ligue 1 est sans contrat. Il s’agit d’Hatem Ben Arfa, qui n’a pas continué l’aventure à Rennes, et n’a pas trouvé de club capable de « l’exciter » selon ses mots, pendant tout l’été. Résultat, le joueur offensif est en quête d’un nouveau défi. Dans la Team OM, le rapprochement a été rapidement fait, et pour Le Phocéen, il serait temps que le club provençal s’active à faire venir celui qui a porté le maillot olympien entre 2008 et 2010.

« Si la blessure de Thauvin devait entraîner une absence prolongée, l'unique solution que le club DOIT envisager, s'appelle Ben Arfa. Et ce, quoi que l'on puisse penser de la mentalité du joueur... », a ainsi prévenu Stéphane Brenguier, le directeur des opérations du Phocéen. De quoi lancer un grand débat entre ceux qui pensent que Ben Arfa est complètement cramé et hors de forme, et ceux qui estiment que le natif de Clamart a encore les moyens de rendre des services à l’OM sur une saison.