OM : Bédimo viré pour une obscure raison

Arrivé de Lyon en 2016 pour occuper le poste d’arrière gauche, Henri Bédimo a passé deux saisons de véritable galère à Marseille.

Quasiment jamais titulaire, il a été totalement mis de côté par Rudi Garcia, qui ne l’a pas sollicité, même quand il y avait une pénurie totale à son poste. Le Camerounais possède toutefois encore une année de contrat avec le club provençal, et ne cherche ou ne trouve pas de nouveau défi dans sa carrière à 34 ans. Une situation qui agace au plus haut point les dirigeants olympiens, qui ont pris une décision radicale qui risque de faire parler.

En effet, le défenseur a été interdit d’accès au camp d’entrainement de l’OM depuis la reprise, et a vu une procédure de licenciement être enclenchée à son encontre, affirme L’Equipe. La cause est surprenante ? Déjà reçu à son entretien préalable, le Camerounais s’est vu reprocher la mise sur pied d’une académie de football à Douala, en partenariat avec le club de Montpellier. Un projet qu’il avait depuis de longues années avec le club héraultais, et qui a visiblement fortement déplu à l’OM. Depuis plusieurs mois, Bédimo négociait sans succès un départ à l’amiable tout en touchant son salaire restant. Il va désormais devoir passer par les tribunaux pour contester son licenciement, et peut-être récupérer les 1,5 ME de salaire qu’il doit toucher pour la saison 2018-19. En attendant, le club marseillais a annoncé qu’il ne faisait « plus partie de l’effectif ».