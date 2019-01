OM : Baup recommande ce pari fou en attaque au mercato

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Complètement à la rue en première partie de saison, avec zéro but marqué en Ligue 1, Mario Balotelli ne fait pas rêver.

D’ailleurs, Nice serait clairement prêt à le laisser filer si un club venait le récupérer, mais aucun mouvement concret n’a eu lieu. Pourtant, l’intérêt de l’Olympique de Marseille a maintes fois été évoqué, dans l’étrange suite du feuilleton de l’été dernier. En difficulté sur le plan sportif et en quête d’un avant-centre digne de ce nom, le club provençal doit-il faire l’effort d’aller chercher Super Mario malgré sa méforme, son comportement lunatique et ses exigences XXL ? Oui sans aucun doute pour Elie Baup, l’ancien coach de l’OM.

« Balotelli a un énorme potentiel, personne ne peut le nier. N'oublions pas qu'il a retrouvé la sélection italienne l'an passé. S'il est prêt physiquement, il pourra apporter un vrai plus à l'OM. Il a un super jeu de tête, un bagage technique et une grande expérience. C'est aussi un joueur qui est fait pour le contexte et l'environnement marseillais. Il ne pourra qu'aimer cette excitation, ce public un peu chaud. Toutes les conditions me semblent réunies pour tenter le coup », a livré le consultant de bein SPORTS dans les colonnes du Parisien. Un sentiment assez partagé par les supporters, où le grain de folie de l’Italien séduit, même si l’effet n’est clairement pas garanti sur facture.