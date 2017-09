OM : Baup lance un SOS pour aider Valère Germain

Dans : OM, Ligue 1.

Valère Germain a brillé lors de la phase initiale de la saison de l'Olympique de Marseille, contribuant largement grâce à ses buts à la qualification du club phocéen pour l'Europa League. Mais de manière assez incroyable, l'attaquant arrivé de Monaco au dernier mercato n'a toujours pas marqué le moindre but sous le maillot de l'OM en Ligue 1. Et forcément cela doit lui trotter dans la tête dans la mesure où Clinton Njie, qui lui avait été préféré la semaine passée à Amiens, a lui signé un doublé à la Licorne et compte déjà 5 réalisations à son actif.

Interrogé dans L'Equipe sur cette période compliquée pour Valère Germain, Elie Baup estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce dernier. Mais il estime que Germain paie au prix fort une tactique qui n'est pas réellement faite pour le mettre en valeur, puisque l'ancien monégasque ne vendange pas des occasions, il a seulement très peu souvent le ballon. « Quand un buteur est dans une période difficile – et j’ai connu ça avec tout le monde : Pauleta, Wiltord, Piquionne, “Dédé” Ayew... –, qu’il ne cadre pas ou perd ses duels face aux gardiens, on répète les gammes devant le but, on fait du rab après les entraînements. Quand il n’a pas ou peu de situations de but, c’est plus complexe. Germain fait des efforts. Mais il a peu de ballons, pas trop de solutions et c’est usant pour lui. C’est quelqu’un qui a besoin d’un jeu collectif bien huilé pour s’exprimer », explique l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui estime que si Valère Germain est mieux utilisé, alors il pourra donner son plein rendement. Les supporters de l'OM et l'attaquant n'attendent probablement que cela.