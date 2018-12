OM : Batshuayi, Valence n’en veut plus ! Et Marseille alors ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen, Liga.

A la recherche d’un attaquant pour cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a clairement pas un budget illimité, et entend dans un premier temps se séparer d’un de ses deux « buteurs ».

Kostas Mitroglou est tout de même très difficilement vendable, tandis que Valère Germain ne serait plus aussi hostile à un retour à Monaco. Et en parlant de retour, celui de Michy Batshuayi pourrait bien être sérieusement à l’étude. En effet, l’attaquant belge ne rentrait pas dans les plans d’Antonio Conte, et ne fait toujours pas l’affaire avec Maurizio Sarri à Chelsea. Prêté à Valence, après un premier prêt très réussi à Dortmund, le Diable Rouge n’a pas réussi à s’acclimater, au point que Valence, qui l’a récupéré pour la saison entière, rêve de le renvoyer à Chelsea annonce Marca.

Ce mouvement, en théorie impossible, pourrait devenir réalisable si l’ensemble des parties concernées parvient à s’entendre pour un nouveau rebond de l’avant-centre. Autant dire que l’OM pourrait récupérer son ancien buteur à condition de faire certainement un bel effort sur la prise en charge d’une partie de son salaire. Valence et Chelsea verraient probablement ce prêt d’un bon œil, reste à savoir ce qu’en pense Michy Batshuayi et surtout les dirigeants marseillais.