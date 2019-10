OM : Barcelone ou Liverpool, il refuse tout pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Même s’il alterne le bon et le moins bon, Maxime Lopez est tout de même un joueur qui compte au sein de l’Olympique de Marseille.

Ce n'est pas par hasard qu’André Villas-Boas le titularise dans l’entrejeu de son 4-3-3 avec Strootman et Rongier. Après quelques périodes de doute, le joueur de 21 ans a donc retrouvé une place centrale dans son club formateur. Une formation qu’il aurait déjà pu quitter à plusieurs reprises. Puisqu’avant de signer chez les pros, Lopez aurait pu rejoindre Liverpool. Sans suite. Ces derniers mois, le FC Séville a également fait le forcing pour le recruter. Mais Marseille a refusé une offre de 15 millions d’euros tout en réclamant 35 ME. Un fait qui a clairement rassuré Lopez.

« Certaines périodes compliquées, c’était de ma faute, et d'autres non. Par exemple, à la fin de ma première saison, le directeur sportif du Barça a parlé à mon agent, qui a dit qu'il y avait un intérêt pour la saison d'après si je faisais une bonne saison. Dans ma tête, je me suis dit : 'Ça y est, je suis là-bas'. Et c'est là que j'ai perdu six mois, je n'y étais plus. J'étais jeune, je venais de faire une première saison, on sait que j'aime le Barça, je me suis imaginé trop de choses. Le FC Séville ? C'est vrai qu'il y a eu des contacts avec Séville. En janvier notamment. Mais il était hors de question que je parte en janvier. Pour le club, et pour moi aussi. Il y a eu des contacts cet été, mais quand ton club refuse 15 millions pour toi, c'est flatteur, ça fait plaisir. Tu te dis qu'ils comptent sur toi, que tu es quelqu'un d'important. En gros, le club a demandé autant parce qu'il ne voulait pas me vendre, voilà la vérité », a avoué, sur Canal+, Lopez, qui se verrait bien en Liga un jour. Mais seulement après avoir remporté un trophée avec son OM...