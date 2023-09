OM ‍: Bamo Meïté à Marseille, signature imminente ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En discussions depuis quelques jours, l’échange entre Bamo Meïté et Isaak Touré va bel et bien voir le jour et devrait être officialisé par l’OM et Lorient lors de cette ultime journée du mercato estival.

Au lendemain des départs de Mattéo Guendouzi à la Lazio Rome et de Jordan Amavi au Stade Brestois, l’Olympique de Marseille devrait encore bouger lors de cette dernière journée du mercato. En effet, le club phocéen va accueillir Bamo Meïté, solide défenseur du FC Lorient dans le cadre d’un échange avec Isaak Touré. Depuis plusieurs jours, les discussions sont en cours entre l’OM et les Merlus afin de finaliser ce deal. Bamo Meïté a rapidement fait savoir à ses dirigeants et à son entourage qu’il ne voulait pas laisser une opportunité telle que celle de signer à Marseille.

Voilà #Meité est arrivé à Marignane 💪💙😎 pic.twitter.com/nwsgvsgnaf — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) August 31, 2023

De son côté, Isaak Touré a davantage pesé le pour et le contre. Prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière, le robuste défenseur de 2m06 part avec des regrets car il estime qu’il n’a jamais vraiment eu sa chance à Marseille. Mais finalement, Touré s’est fait une raison alors qu’il n’a pas disputé une minute en match officiel avec Marcelino et a accepté de rejoindre Lorient, où le projet de Régis Le Bris l’a séduit.

Bamo Meïté va signer cinq ans à l'OM

D’après les informations de Foot Mercato, tout est désormais en place pour cet échange puisque toutes les parties ont donné leur feu vert. En ce qui concerne Bamo Meïté, il va signer un contrat très longue durée de cinq ans en faveurs de l’Olympique de Marseille. Le défenseur ivoirien de 21 ans a atterri jeudi soir dans la cité phocéenne et sa visite médicale est prévue ce vendredi matin. Sauf gros revirement de situation, Bamo Meïté sera donc un joueur de l’OM avant minuit tandis qu’Isaak Touré sera Lorientais. Les deux joueurs devront attendre le week-end du 17 septembre, après la trêve internationale, pour disputer leur premier match avec leur nouveau club.