OM : Bamba Dieng à Marseille, son agent se fâche

Décisif face à Angers dimanche soir (3-2) avec un penalty obtenu, Bamba Dieng a été définitivement recruté par l’OM.

Prêté par l’Institut Diambars, l’attaquant sénégalais de 21 ans a convaincu Jorge Sampaoli et Pablo Longoria de le recruter définitivement. L’affaire est dans le sac et Bamba Dieng est maintenant sous contrat pour trois ans avec l’Olympique de Marseille. Le joueur s’entraîne avec les professionnels depuis près de six mois, mais un hic est en train de menacer l’avenir de Dieng à Marseille. Et pour cause, La Provence révèle que Dieng bénéficie d’un salaire à peine supérieur à celui d’un stagiaire, et que cela ne semble pas prêt de bouger. Or, dans l’accord conclu à l’époque avec Jacques-Henri Eyraud, le salaire de Dieng devait considérablement augmenter si le joueur parvenait à passer de l’équipe de National 2 aux pros, comme c’est le cas aujourd’hui.

Une situation qui interpelle ses agents, et qui pourrait bien pousser Bamba Dieng à quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato. Une hypothèse d’autant plus plausible que les représentants de Dieng sont régulièrement sollicités par des écuries françaises, belges et néerlandaises. La direction marseillaise se laisse quelques jours de réflexion pour trancher ce dossier, et pourrait opter pour un prêt sans option d’achat de Dieng avant une éventuelle revalorisation salariale selon ses prestations dans le club prêté. Notons par ailleurs que les représentants du Sénégalais, désormais méfiants, travaillent sur l’option d’un prêt mais également d’un transfert définitif, au cas où une très belle proposition financière arrive sur la table. « Quelle que soit l’issue du dossier, il y a désormais de grandes chances que Dieng évolue sous d’autres couleurs lors de l’exercice prochain ou quitte définitivement Marseille » lance le média. Un départ dont Jorge Sampaoli, qui n’a utilisé Dieng qu’à une seule reprise depuis sa prise de fonctions, se remettra. Mais qui soulèvera un certain nombre de questions…