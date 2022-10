OM : Bamba Dieng à Angers, la blague a assez duré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Beaucoup moins utilisé par l'OM cette saison, Bamba Dieng pourrait quitter la Canebière dans les prochains mois. Peut-être même plus tôt, les rumeurs faisant état d'un intérêt d'Angers pour être le joker médical de Diony. Mais, Gérald Baticle est pessimiste à ce sujet.

L'OM gâche t-il un grand talent, en reléguant Bamba Dieng au rang de simple figurant dans son effectif ? Certains journalistes, certains supporters mais surtout certains clubs le pensent fortement. Il faut dire que le Sénégalais a fait très bonne impression la saison passée, marquant huit fois toutes compétitions confondues avec des prestations intéressantes. C'est plus compliqué depuis la reprise puisqu'Igor Tudor n'a fait appel à lui que lors du dernier match à Angers, pour seulement huit minutes de jeu sur la fin de la rencontre. Mais, au vu des quelques ballons touchés par l'attaquant sénégalais, il n'a rien perdu de ses qualités.

Angers n'a pas les moyens pour Dieng

Celles-ci n'ont pas échappé à l'adversaire des Marseillais vendredi soir, Angers. Avant la rencontre, les rumeurs avaient déjà annoncé un intérêt soutenu du SCO pour Bamba Dieng. Le club angevin vient de perdre Lois Diony, touché aux ligaments croisés du genou, pour les six prochains mois. Un coup dur qui leur offre la possibilité de faire appel à un joker médical, lequel pourrait donc être Dieng.

Mercato : Gérald Baticle écarte l'hypothèse Bamba Dieng à Angers https://t.co/PWN3FOw2AA — Le Figaro Sport (@Sport24Team) September 30, 2022

Malgré le statut de remplaçant du joueur et la volonté de l'OM de le céder cet été, Gérald Baticle a déjà du doucher les espoirs de ses supporters concernant une arrivée du Marseillais. Angers n'est pas de taille face à une concurrence fournie pour le champion d'Afrique. « C’est un joueur en manque de temps de jeu à Marseille, ce serait une opportunité mais il y a les moyens qui entrent en jeu. Il y a des moments, on ne peut pas lutter avec d’autres clubs et on ne peut pas réaliser de bonnes options », a t-il déclaré dépité au micro de Prime Vidéo après Angers-OM vendredi. Selon les premières informations, Dieng avait de toute façon écarté l'idée d'une venue à Angers alors que cet hiver de plus gros poissons pourraient le solliciter au mercato.