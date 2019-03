OM : Balotelli juré fidélité à Marseille...sous conditions

Dans : OM, Mercato.

Déjà auteur de quatre buts depuis sa signature cet hiver, Mario Balotelli se sent bien à l’Olympique de Marseille. A tel point qu’il s’y voit déjà la saison prochaine.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, l’attaquant de 28 ans a annoncé sa volonté de prolonger. Oui, mais à quelles conditions ? S’il poursuit sur sa lancée, on peut imaginer que l’Italien se sentira en position de force pour négocier le meilleur bail possible. Ce sera visiblement le seul obstacle majeur pour l’OM, étant donné que l’ancien Niçois ne fait pas de la Ligue des Champions une condition pour continuer à Marseille.

« Non, mon envie de rester est là, je veux rester, a insisté la recrue olympienne dans La Provence. Après, c'est différent si tu joues la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Si tu veux faire de grandes choses dans le football, tu dois jouer la Ligue des Champions. L'envie de rester à l'OM, je l'ai eue avant de signer, après avoir signé et j'en ai envie pour l'année prochaine. » Avec ou sans podium en Ligue 1, Balotelli voudra rester. Contrairement à son coéquipier Florian Thauvin qui ne supporterait pas une saison de plus sans C1.