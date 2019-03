OM : Balotelli fait une grosse révélation sur son avenir à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour l'instant, le recrutement de Mario Balotelli est une belle réussite du côté de l'Olympique de Marseille.

En janvier dernier, Mario Balotelli s'est engagé pour six mois au sein du club phocéen, après une première partie de saison compliquée sous le maillot de Nice. Mais force est de constater que la direction olympienne a fait le bon choix en faisant venir l'attaquant italien durant le mercato hivernal, alors que Super Mario aurait déjà pu signer l'été dernier. Une arrivée qui a changé le visage de l'OM, puisque sous l'impulsion de son nouveau leader, auteur de quatre buts en six matchs, Marseille est remonté dans le Top 5 de la Ligue 1 et continue à lutter pour le podium. La symbiose entre Balo et l'OM a donc bien pris. De quoi donner une idée derrière la tête en vue de la saison prochaine ? Dans l'esprit de Balotelli, c'est en tout cas très clair.

« La vérité, c’est que mon contrat se termine à la fin de l’année. Et après, on va discuter. J’ai dit à mon agent que j’étais bien ici. J’ai envie de rester », a avoué, dans La Provence, l'avant-centre de 28 ans, qui rêve donc de prolonger son bail à l'OM. Mais pour que cela devienne réalité, Marseille devra avoir de nouveaux moyens puisque Balo pourrait demander un plus gros contrat et sur plusieurs saisons. Une qualification pour la Coupe d'Europe s'avère donc plus que nécessaire pour pérenniser le Champions Project.