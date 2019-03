OM : Thauvin parle d'un départ, sa carrière passe avant Marseille

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille devra s’y préparer, Florian Thauvin sera très convoité à l’approche du mercato estival.

Cette semaine encore, on parle d’un intérêt du Milan AC pour l’ailier de 26 ans. Le genre d’approches qui pourraient donner des idées à l’ancien joueur de Newcastle, clairement tenté par un départ si le club phocéen ne dispute pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Confirmation lors de son passage sur le plateau de Maritima TV, où Thauvin n’a rien exclu concernant son avenir.

« Honnêtement, aujourd’hui, c’est trop compliqué d’y répondre. Il y a ce que mon cœur et ma tête me disent. Il y a aussi ma carrière. Il faut que je fasse le maximum pour progresser dans ma carrière, a confié le champion du monde sans langue de bois. Je ne peux m’engager sur rien. Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Le foot va très vite aujourd’hui. »

Thauvin la joue perso

« Je resterai à l’OM le temps qu’il faudra et surtout le temps que ça me fera progresser, a ajouté le joueur sous contrat jusqu’en 2021. Ce que je me suis dit depuis le début de ma carrière et depuis tout jeune, c’est que je voudrais faire la plus belle carrière possible. En respectant bien évidemment tous les clubs où je passerai. Ce qui faut, c’est que je fasse la plus belle carrière. » Sans podium en fin de saison, Marseille pourrait vite devenir trop petit pour les ambitions de Thauvin.