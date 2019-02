OM : Balotelli fait la pluie et le beau temps à Marseille, ça l'inquiète

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche face à Rennes (1-1), Mario Balotelli n’a pas livré un grand match. C’est la première fois depuis son arrivée dans la cité phocéenne que l’international italien est aussi peu en vue. Rien d’alarmant pour René Malleville sur un plan personnel en ce qui concerne Super Mario. Néanmoins d’un point de vue purement collectif, la Balotelli dépendance qui s’est installée en moins d’un mois est très inquiétante aux yeux du supporter emblématique, lequel a livré ses doutes à ce sujet devant les caméras du Phocéen.

« On a pris Balotelli cet hiver, il a brillé en marquant 3 buts en 4 matchs dès son arrivée. Face à Rennes dimanche, il était un peu moins bien, ça arrive. Mais dès qu’il est un petit peu en deca, il n’y a personne pour le remplacer ! Et on retombe dans nos travers comme quand on avait Mitroglou. Quand tu te rends compte que l’issue du match dépend d’un seul homme, c’est inquiétant. Et qu’on se le dise, c’est Balotelli qui t’avais fait gagner les matchs précédents… Dimanche il ne marque pas donc on ne gagne pas : c’est dur à avaler » a lâché un René Malleville un brin paniqué de voir que l’OM dépend déjà des buts de Mario Balotelli. Espérons alors pour Marseille que l’Italien soit plus inspiré face à Saint-Etienne dimanche prochain…