OM : Balotelli et Mitroglou associés, c’est pour bientôt ?

Dans : OM, Mercato.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli semble se diriger vers la sortie.

Malgré les huit buts de l’attaquant recruté cet hiver, le club phocéen a plusieurs raisons de mettre un terme à leur collaboration. A commencer par l’aspect financier. En effet, la direction olympienne devra composer avec un budget limité pour reconstruire son effectif. Et de son côté, l’Italien sera sûrement attiré par d’autres formations sachant que l’OM ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Enfin, la suspension de quatre matchs infligée par la LFP risque aussi de peser dans sa décision.

Balotelli devrait donc ouvrir la porte, notamment à Galatasaray qui, selon Yahoo Sport, convoite également Andy Carroll et Radamel Falcao pour anticiper le possible départ de Mbaye Diagne. Les Marseillais l’auront vite deviné, le club turc pourrait bien réunir « Super Mario » et le Grec Kostas Mitroglou, prêté jusqu’en juin 2020 par l’OM. Autant dire que ce duo d’attaque ne serait pas le plus mobile de l’histoire…