OM : Balotelli est un magicien, il reçoit un compliment XXL

Dans : OM, Ligue 1.

Buteur à cinq reprises depuis le début son aventure marseillaise, Mario Balotelli fait déjà l’unanimité dans la cité phocéenne.

Il faut dire que l’attaquant italien a contribué au retour en forme de l’équipe de Rudi Garcia, et qu’il porte sur ses épaules les ambitions de Ligue des Champions du club. Interrogé par Le Phocéen, l’ancien coach de l'OM Gérard Gili a par ailleurs confié qu’il faisait partie de ceux qui pensaient que Super Mario avait tout changé quasiment à lui tout seul à Marseille. Car pour le technicien, l'ex buteur de l’OGC Nice transforme tout ce qu’il touche en or. Une qualité précieuse pour un avant-centre…

« Je note un changement radical de dynamique, avec une équipe qui a repris confiance et surtout qui a su se rééquilibrer. Mais, le plus spectaculaire est l'apport de Mario Balotelli qui transforme le moindre ballon en but. On a l'impression que c'est une nouvelle équipe qui démarre la saison. Si Balotelli est le facteur déclenchant ? Oui, et sur deux plans. Déjà, il y a son efficacité. Chaque ballon qu'il touche donne une occasion ou un but, et chaque but qu'il met donne trois points. C'est énorme. De plus, il a un niveau d'exigence très élevé vis-à-vis de ses partenaires, puisqu'on le voit râler quand le ballon ne lui arrive pas comme il le souhaite. Cela force les autres à se concentrer et le niveau de l'équipe monte, de fait, de plusieurs crans » a confié l’ancien entraîneur de l’OM, émerveillé par le niveau de Mario Balotelli à Marseille. En espérant pour Rudi Garcia et les fans du club que cela dure…