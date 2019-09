OM : Balotelli, c'est du pipi de chat à côté de Benedetto

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Décisif à Monaco dimanche soir, Dario Benedetto totalise déjà 4 buts en Ligue 1. Mais au-delà de ses excellentes statistiques, l’international argentin apporte énormément à l’Olympique de Marseille dans la construction du jeu et dans le domaine défensif. Cela demande bien sûr confirmation, mais le club phocéen semble enfin tenir le grand attaquant qu’il courtise depuis plus de trois ans selon Didier Roustan, totalement fan d’un Super Dario au profil bien plus adapté que Mario Balotelli, que l’OM avait engagé pour six mois en fin de saison dernière.

« Benedetto est plus adapté à Marseille que Balotelli. L’Italien avait son côté fantasque et différent qui pouvait plaire aux supporters. Mais le seul problème, c’est qu’il faut se bouger sur le terrain et mouiller le maillot. Au moins donner l’impression ! Si tu vois l’histoire des avant-centres emblématiques de Marseille, ce n’était que des avant-centres avec beaucoup de caractère. Je ne dis pas que Mario Balotelli n’en avait pas, mais lui c’était un caractère incompréhensible. Il y avait des doutes sur Benedetto car il s’était fait les croisés et personne ne le connaissait. Mais il a, au-delà de son talent, beaucoup de choses dans son état d’esprit qui vont plaire au Vélodrome » a indiqué Didier Roustan, pour qui Marseille tient enfin l’attaquant parfait. C’est pas trop tôt !