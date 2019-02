OM : Balotelli a signé, ce sponsor est aux anges

Dans : OM, Ligue 1.

L’été dernier, une véritable révolution a eu lieu avec la fin de l’engagement d’Adidas comme équipementier de l’Olympique de Marseille.

C’est une autre marque allemande, Puma, qui a pris la relève avec un succès assez incroyable pour les premiers mois d’existence. Malgré les résultats en demi-teinte, l’OM a su séduire ses fans avec les très nombreuses nouveautés sorties par la marque au félin, que ce soit pour les maillots, les tee-shirt et l’ensemble des tenues possibles. Puma a mis le paquet et ne le regrette clairement pas selon les premiers chiffres. En effet, lors de l’inauguration d’un nouveau complexe de « fustal » dans le quartier Nord de Marseille, le directeur marketing de Puma s’est ouvertement félicité du début de cette collaboration.

« Le lancement a été réussi, et le nouveau design a énormément plu. On a vraiment des taux de croissances dans les boutiques gérées par l’OM qui marchent bien. Lors du premier Classique au Vélodrome, on a battu tous les records de vente. On a développé beaucoup plus de produits qu’auparavant, et il y en a désormais pour tous les goûts et pour tous les budgets. Il y a eu un impact sur les ventes de maillots, et je pense que c’est une très bonne nouvelle pour le club que Mario Balotelli ait signé, ce sont deux icônes qui se rencontrent », a livré au Phocéen Benoit Ménard, qui se frotte les mains avec la signature de la star italienne, même si Puma n’a pas attendu son arrivée pour connaître des débuts fracassants.