OM : Balotelli à Marseille, Daniel Riolo fait une piqure de rappel

Dans : OM, Ligue 1.

En froid avec son entraîneur Patrick Vieira, Mario Balotelli devrait bien quitter l’OGC Nice pendant ce mercato hivernal.

Le comportement de l’Italien ne passe plus au sein du groupe, à tel point que le Gym semble prêt à le libérer de ses six derniers mois de contrat pour s’en débarrasser au plus vite. Un divorce qui, selon les informations de Gianluca Di Marzio, permettra à l’Olympique de Marseille d’enregistrer sa signature. Mais compte tenu de son début d’exercice médiocre, Balotelli serait-il vraiment une bonne affaire ? C’est possible, estime Daniel Riolo, qui croit aussi l’attaquant capable du pire.

« Un journaliste italien toujours très bien informé dit que c’est fait avec Balotelli. Balotelli est tellement tordu qu’il est capable sur six mois d’être très performant, a envisagé le consultant de RMC. En changeant de club, et en arrivant à l’OM, s’il a envie de prouver, il peut vraiment être performant, c’est un tordu ce mec. Dans un mois tu peux avoir un article du style "l’OM c’est l’histoire d’amour que j’attendais". Et dans un an il peut foutre le bordel en s’embrouillant avec untel ou untel… » En effet, « Super Mario » ne se fait jamais discret dans un vestiaire…