OM : Balotelli à l'OM, Rudi Garcia glace brutalement l'ambiance

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Présent ce mercredi en conférence de presse, à deux jours du premier match de la saison de Ligue 1 pour l'OM, ce sera contre le TFC au Vélodrome, Rudi Garcia a évidemment eu à répondre à une question sur le dossier Mario Balotelli. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille avait évidemment eu le temps de préparer sa réponse, et le moins que l'on puisse dire est que Rudi Garcia n'est pas tombé dans l'euphorie béate, balançant ce qu'il avait sur le coeur.

Car pour le technicien marseillais, Mario Balotelli est une piste parmi d'autres pour l'OM lors de ce mercato 2018. « La priorité n'est pas devant. Après, tous les grands joueurs nous intéressent et voilà pourquoi ça pouvait être un dossier intéressant. Mais il n'y a pas plus d'intérêt sur ce dossier que sur d'autres », a très clairement fait savoir Rudi Garcia, qui laisse la porte ouverte à Mario Balotelli, mais fait également comprendre que les dirigeants de l'Olympique de Marseille travaillent sur d'autres pistes. Mino Raiola et Super Mario auront reçu ce message 5 sur 5.