OM : Balotelli à l'OM, le président de Nice confirme le bon de sortie !

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

L'OGC Nice a frappé un grand coup en annonçant ce lundi la nomination de Patrick Vieira au poste d'entraîneur en remplacement de Lucien Favre, parti au Borussia Dortmund. Mais Jean-Pierre Rivère sait qu'il est également très attendu sur l'un des dossiers chauds du mercato, à savoir l'avenir de Mario Balotelli. Et, au micro de RMC, le patron du Gym a confié qu'effectivement l'attaquant italien avait un bon de sortie, mais que pour l'instant personne du côté de l'Olympique de Marseille n'avait noué le moindre contact avec lui.

« Mario est sous contrat avec l’OGC Nice. Il y a une date de reprise prévue pour tous les joueurs. Ceux qui seront sans destination à ce moment-là, seront présents. Patrick connait Mario. Mario, on l’annonce un peu partout à l’extérieur, mais il est toujours un joueur de l’OGC Nice pour l’instant. Je vois que l’OM multiplie les contacts avec Mario et son entourage. En ce qui nous concerne, il n’y a absolument rien entre l’OM et l’OGC Nice sur le sujet. Il n’y a pas eu d’offre (...) Un mercato, c’est très compliqué. Se prononcer à l’avance, c’est très difficile. Mario fait partie des joueurs qui ont un bon de sortie », a rappelé Jean-Pierre Rivère, conscient qu'il ne pourra pas s'opposer à un départ de Mario Balotelli si une vraie offre sérieuse arrive sur son bureau. Mais, à priori, pour l'instant ce n'est pas encore le cas.