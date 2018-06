OM : Balotelli à l'OM, ce serait « énorme pour l’OM et pour lui ! »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Faire venir un joueur aussi médiatique que Mario Balotelli, dont l'image est mondiale, dans un club aussi populaire que l'Olympique de Marseille pourrait être un cocktail de gala pour la Ligue 1. Tandis que les fans de l'OM croisent les doigts en espérant que l'accord se fasse, Marc Libbra est lui convaincu que ce mariage Balotelli-OM peut être une grande réussite, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille estimant que l'attaquant italien est réellement revenu dans le droit chemin.

« Si je peux avoir quelques doutes sur sa motivation dans les "petits matches", je ne suis pas du tout inquiet par rapport à son état d'esprit dans un groupe. D'après les retours que j'ai pu avoir à Nice, c'est un super mec qui aime rigoler et s'entend bien avec ses coéquipiers. Il a retrouvé un super niveau et rejoue en sélection italienne, c'est le signe qu'il a grandi par rapport à ses années anglaises où il faisait n'importe quoi, explique, sur Le Phocéen, Marc Libbra, qui estime que Rudi Garcia n’aura pas vraiment l’embarra du choix sur le plan tactique. C’est vrai que Germain sait faire jouer ses coéquipiers, mais je vois plus Balotelli seul en pointe. On ne va pas lui demander de jouer à deux devant et de défendre sur 25 ou 35 mètres à droite ou à gauche. Si on récupère un joueur comme ça, on lui donne les ballons et il les met au fond, comme savent le faire nos ailiers ou Payet. Franchement, si ça se fait, ça peut être énorme pour l'OM et pour lui ! »