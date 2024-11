OM ‍: Balerdi rétrogradé, Riolo désigne le capitaine idéal

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nommé capitaine par l’entraîneur Roberto De Zerbi cette saison, Leonardo Balerdi a peut-être trouvé le brassard trop lourd à porter. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’a plus le même rendement. Dans le rôle de patron du vestiaire, Daniel Riolo a davantage été séduit par Valentin Rongier.

Cette victoire à Lens (1-3) pourrait bien marquer un tournant dans la saison de Valentin Rongier. Au-delà de son but à Bollaert samedi dernier, le milieu de l’Olympique de Marseille a retrouvé son niveau et sa condition physique après de longs mois d’absence. L’ancien joueur du FC Nantes a sans doute marqué des points auprès de l’entraîneur Roberto De Zerbi, justement à la recherche de caractère dans son équipe. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Daniel Riolo voit Valentin Rongier récupérer sa place et le brassard de capitaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Au milieu, il y a des bons joueurs qui ont du ballon, qui ont de la technique. Ce milieu là, Rabiot-Hojbjerg-Rongier, s’il y a quelque chose à tirer de ce match à Lens, c’est peut-être que ce milieu ne doit plus bouger, a conseillé le journaliste de RMC. En tout cas, c’est certain, et on est tous d'accord là-dessus ici, l’absence de Rongier n’a été que trop longue. De Zerbi a un peu fait comme les autres, à ne pas savoir si Rongier était vraiment... Mais au fond il est en train de se rendre compte, même si Rongier a quand même été longtemps blessé, et qu'il a mis du temps à revenir au top. Mais néanmoins il va s’installer dans le milieu et ne va plus bouger. »

Un plus pour Rabiot

« Et moi, je lui redonnerais même le brassard de capitaine. Parce qu'il l'a été à l'OM, il connaît ce club, ça fait un petit moment qu'il est là. Et c’est un soldat, c'est quelqu'un qui répond toujours présent. Il sait faire des choses, il compense au milieu, il va permettre à Rabiot de jouer un petit peu plus haut, et donc peut-être de ne pas ronronner comme il a un petit peu trop l'habitude de le faire. Et Rabiot un peu plus haut, ça peut être utile à l'OM. Tout le monde sera bonifié par le travail et la stabilité qu'apporte Rongier au milieu », a envisagé Daniel Riolo, toujours optimiste pour l’équipe phocéenne.