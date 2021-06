OM : Balerdi pour 12ME, trop cher pour Longoria !

Dans : OM.

Régulièrement titulaire après la nomination de Jorge Sampaoli, le défenseur argentin Leonardo Balerdi fait l’objet de négociations entre l’OM et Dortmund.

A l’instar de Pol Lirola, le défenseur central de 21 ans n’était que prêté à l’Olympique de Marseille. Aux yeux du président Pablo Longoria, il était inenvisageable de lever l’option d’achat à 15 ME dans le contrat de Leonardo Balerdi. Cela ne veut pas dire, comme pour Pol Lirola, que Balerdi ne sera pas un joueur de l’OM la saison prochaine. En effet, La Provence indique dans son édition du jour que Marseille et le Borussia Dortmund ont débuté les négociations afin de trouver un accord satisfaisant dans le dossier Leonardo Balerdi. Comblé par son utilisation par Jorge Sampaoli, le prometteur international espoirs argentin a d’ores et déjà fait savoir aux deux clubs que son intention était de rester à Marseille.

Selon son entourage, « rien n’est fixé » pour le moment et toutes les options sont encore sur la table, y compris un transfert définitif… ou un nouveau prêt à l’OM. Preuve de sa très bonne cote au sein de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi avait reçu les louanges de son entraîneur Jorge Sampaoli au cœur du mois d’avril. « Depuis qu'il est arrivé à l'OM, avec le temps, il trouve un lieu où il peut avoir de la continuité dans son travail, avec ses capacités, pour continuer de progresser. C'est un joueur qui a une grande valeur future, à développer. L'important, c'est que ce joueur se stabilise et évite tous ces prêts en club qui font mal aux jeunes joueurs, car cela les empêche de se consolider » confiait l’ancien sélectionneur de l’Argentine, convaincu par le potentiel de Leonardo Balerdi ainsi que sa faculté à s’adapter à différents systèmes de jeu. Il est maintenant du ressort de son président Pablo Longoria de trouver un accord avec le Borussia Dortmund afin de le recruter définitivement.