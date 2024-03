OM ‍: Balerdi moqué, Stéphane Guy provoque l’indignation

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Stéphane Guy s’est fait remarquer sur l’antenne de RMC en tirant à boulets rouges contre Leonardo Balerdi, qui réalise pourtant une saison qui frôle la perfection dans un OM qui a sérieusement tangué.

Malgré l’irrégularité de l’Olympique de Marseille et les changements d’entraîneur, certains joueurs sont irréprochables depuis le début de la saison. C’est indéniablement le cas de Leonardo Balerdi, et peu de supporters de l’OM diront le contraire. Critiqué et critiquable les années précédentes, l’international argentin a passé un cap et s’impose désormais comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste. Jean-Louis Gasset ne s’y trompe d’ailleurs pas en faisant de lui un titulaire indiscutable… comme Jorge Sampaoli ou Igor Tudor avant lui. Dans « L’OM au Café » sur Le Phocéen, le journaliste marseillais Romain Haering a répondu à Stéphane Guy et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne partage pas du tout l’avis de l’ancien commentateur vedette de Canal + sur le défenseur de Marseille.

OM : Balerdi est un boulet, Stéphane Guy lutte seul contre tous https://t.co/cuKh9s0FsD — Foot01.com (@Foot01_com) March 11, 2024

« Il y a des propos que j’entends un peu partout qui me choquent de la part de certains ‘soi-disant’ experts footballistiques. Comment on peut dire que Balerdi n’est pas un bon joueur ? Dire qu’un OM ambitieux ne peut pas avoir Balerdi… Je suis désolé mais dans l’histoire de l’OM, dans des OM très ambitieux, il y a eu des joueurs beaucoup moins forts que Balerdi. Stéphane Guy s’est arrêté en 2021-2022, oui à cette époque il faisait beaucoup d’erreurs. Je pense que Balerdi est très sous-coté, quand je vois que dans L’Equipe il n’a que 7/10 après Villarreal alors qu’il fait un match monumental, il n’a que 6/10 après Nantes alors qu’il est encore très bon… Que faut-il faire pour avoir des notes à la hauteur de ses prestations ? » s’est interrogé Romain Haering avant de poursuivre.

Balerdi aurait sa place au PSG selon Romain Haering

« Mbemba a une cote plus élevée, mais Balerdi est quand même énorme, je trouve ça fou de dire que Balerdi n’est pas au niveau de l’OM alors que cette année, c’est l’OM qui n’est pas au niveau de Balerdi ! Je suis abasourdi par de tels propos parce qu’il ne plait pas à certains, donc on considère que ce n’est pas un bon joueur alors que toutes les équipes de Ligue 1 aimeraient avoir Balerdi. Et je dis bien TOUTES les équipes car je suis persuadé que le PSG qui cherchait un défenseur central cet hiver, si tu leur donne Balerdi, ils l’accueillent les bras ouverts » estime le journaliste, qui pense clairement que Leonardo Balerdi est extrêmement sous-coté chez une partie des observateurs de la Ligue 1 et qu’il fait partie des meilleurs joueurs de l’OM et plus globalement du championnat cette saison, n’en déplaisent aux haters.