OM : Bailly prend 7 matchs, N'Diaye en a pour 2-3 mois

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

ll y a quelques jours, Eric Bailly se rendait coupable d'un très mauvais geste sur un joueur de Hyères (National 2) en Coupe de France. L'Ivoirien a d'ailleurs pris 7 matchs de suspension.

Almike Moussa N’Diaye n'est pas prêt d'oublier la rencontre de Coupe de France entre Hyères et l'OM. En plus d'avoir eu la chance d'affronter les Phocéens, l'international mauritanien aura aussi été victime d'un terrible choc après une intervention non-maitrisée d'Eric Bailly. Touché au niveau du foie, d'un rein et aux côtes, N’Diaye en a eu pour 30 jours d'ITT... Et sa convalescence avant de revenir sur un terrain de football durera encore quelques mois. De son côté, Bailly n'a pas été épargné, en écopant de 7 matchs de suspension. Au fait de son geste très dangereux, l'ancien de Manchester United avait très vite fait le déplacement à l'hôpital pour prendre des nouvelles de sa victime. Par chance, cette dernière ne lui en veut pas plus que cela.



Bailly, la victime prend sa défense

Je trouve très dommage la décision de de la commission de discipline @Ligue1UberEats de donner 7 matchs de suspension à @ericbailly24 pour ce geste dangereux. Là où d’autres n’ont écopé que de deux matchs?!?!

Quelles sont les explications?! 🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/eSokye7vEf — Didier Drogba (@didierdrogba) January 20, 2023

Dans un entretien accordé à RMC, Almike Moussa N’Diaye en a dit plus sur son état de santé mais aussi sur son ressenti vis-à-vis de la situation avec Bailly. « Concernant mes blessures, elles sont toujours vives à ce jour, notamment au niveau du foie et des côtes. Je récupère doucement. Ce n’est pas facile mentalement, mais je m’accroche grâce au soutien de mon entourage (…). Le choc et les minutes qui ont suivi ont été traumatisantes, c’est vrai. Les jours suivants ont également été éprouvants moralement. (...) Pour l’instant, je n’ai repris aucune activité physique. Les médecins préconisent une reprise pas avant deux à trois mois, mais cela dépendra de l’évolution de mon état de santé. Bailly ? Je l’ai senti très touché et il s’est grandement excusé pour son geste. Cela nous a permis de discuter et depuis, il prend aussi régulièrement de mes nouvelles. Certes, le choc a été brutal et les blessures sont lourdes mais je ne lui en veux absolument pas, car je suis persuadé qu’il n’avait aucune intention de me blesser (...) », a notamment indiqué le joueur de Hyères, qui n'a pas voulu trop s'étaler sur la sanction donnée par la FFF à Eric Bailly. En tout cas, la perte longue durée de l'Ivoirien n'est assurément pas une bonne nouvelle pour l'OM et Igor Tudor.