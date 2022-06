OM : Axel Witsel à Marseille, c'est chaud !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat, Axel Witsel n'a pas encore choisi son futur club. Et l'Olympique de Marseille pourrait s'offrir l'international belge, des négociations sont en cours.

Le mercato a officiellement commencé en Ligue 1 depuis vendredi, et forcément cela va commencer à s’agiter à l’Olympique de Marseille, notamment dans le sens des signatures. Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM est redevenu très sexy pour les joueurs européens, le fait d’être en C1 étant un atout indéniable lorsqu’il s’agit de négocier, ce que Pablo Longoria a plusieurs fois répété tout au long de la saison. Et cela pourrait se ressentir dès l’un des premiers dossiers du marché des transferts, à savoir trouver un milieu de terrain afin de succéder à Bouba Kamara qui a choisi de quitter Marseille pour rejoindre gratuitement Aston Villa. Compte tenu de l’importance prise dans l’entrejeu phocéen par l’international tricolore, les dirigeants marseillais savent que Jorge Sampaoli a besoin d’un renfort digne de ce nom. Et c’est pour cela qu’ils auraient commencé à discuter avec Axel Witsel, le milieu international belge de 33 ans.

Witsel est libre, l'OM est là

Arrivé à la fin de son contrat, après quatre ans passés au Borussia Dortmund, Axel Witsel n’a pas encore choisi sa future destination, et c’est pour cela que Pablo Longoria se serait invité dans la réflexion du Diable Rouge selon quelques sources françaises. Cependant, l'Olympique de Marseille ne mise pas tout sur l'ancien joueur de Dortmund, lequel pourrait également poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Et c'est pour cela que le président de l'OM a toujours d'autres dossiers sur le feu. Jordan Veretout, Etienne Capoue, Riechedly Bazoer et Evander seraient également des cibles possibles pour venir renforcer le milieu de terrain de Jorge Sampaoli.