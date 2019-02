OM : Avec ou sans Balotelli, Germain va la jouer perso

Dans : OM, Ligue 1.

Bloqué à trois buts cette saison, Valère Germain n’a plus marqué en Ligue 1 depuis septembre dernier.

Entre cette terrible statistique et son manque de temps de jeu, l’attaquant de l’Olympique de Marseille aurait pu décider de partir cet hiver. Surtout après la signature de l'Italien Mario Balotelli. Finalement, l’ancien Monégasque est resté, notamment grâce au discours de l’entraîneur Rudi Garcia qui lui avait révélé sa volonté de sacrifier Kostas Mitroglou, prêté à Galatasaray.

« Je n'ai jamais songé à partir, c'est compliqué en pleine saison, ça ne m'a pas traversé l'esprit, a confié Germain. Je suis content d'être resté, avec Mario, ça peut apporter de nouvelles perspectives, même si je sais que nous ne jouerons pas tout le temps ensemble. Mais depuis qu'il est là je me sens libéré. Le coach m'avait dit qu'il comptait encore sur moi malgré l'arrivée de Mario, on pouvait être complémentaires et il préférait laisser partir Kostas. »

Germain veut profiter de l’éclaircie

Désormais, il ne reste plus qu’à retrouver le chemin des filets. « Un attaquant vit par les buts et il me serait très bénéfique de marquer très rapidement, même si je préfère que l'OM gagne ses trois-quatre prochains matchs sans que je marque, a reconnu le natif de Marseille. Il y a un peu plus de soleil en ce moment mais il faut que je marque, ça pourrait être un déclic pour la fin de saison. »

« Je dois être plus décisif et j'espère l'être d'ici la fin de la saison pour permettre à l'OM d'accrocher le podium. Peut-être faut-il que je pense un peu plus à moi. C'est mon défaut. Je pense trop à l'équipe. Je pense pouvoir encore beaucoup apporter, mes qualités n'ont pas disparu en quelques mois », a assuré Germain, qui espère revenir au premier plan dans un rôle de deuxième attaquant.