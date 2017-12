OM : Olmeta voit déjà l’OL tomber dans un piège de Garcia

Dans : OM, OL, Ligue 1.

A la lutte pour la deuxième place de Ligue 1, Lyon et Marseille vont s’affronter dimanche soir à l’occasion de la 18e journée.

Entre ces deux équipes portées vers l’avant, on peut s’attendre à un match passionnant. Surtout si les Marseillais suivent les consignes de Pascal Olmeta. Interrogé par le quotidien régional La Provence, l’ancien gardien des deux formations a conseillé aux hommes de Rudi Garcia d’imposer un combat physique, et surtout de prendre l’initiative dès l’entame au Groupama Stadium.

« Je pense que si Rudi Garcia prépare une bonne tactique, ce serait un point décisif. Il faut jouer en surprenant tout le monde. Il faut piéger l'adversaire et faire la différence d'entrée de jeu en se positionnant haut sur le terrain, sans jouer plus bas que ses 20 derniers mètres, a confié le supporter marseillais. Si l'OM arrive à faire rapidement la différence, on peut les tuer ! La clé du match, je pense que ce sera tout simplement d'être présent dans le combat et de gagner les duels. »

Le prono d’Olmeta

« Un tournant dans la saison ? C'est l'occasion de frapper un grand coup. La psychologie fait que tu ne te poses pas de questions. Une fois que tu as remporté les points, tu prends l'ascendant. C'est que ça qui compte en football, a insisté le Corse avant de donner son pronostic. Je vois une victoire 3-1 de l'OM avec un doublé de Valère Germain et un but de Maxime Lopez contre Anthony Lopes ! » Tout le monde sera au moins d’accord sur une chose, cette rencontre devrait être riche en spectacle.