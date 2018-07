OM : Avec Caleta-Car, l'OM recrute de l'or en barre

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Malgré la concurrence de Séville et de l’Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car est proche de s’engager en faveur de l’OM.

Le transfert de l’international croate dans la cité phocéenne ne fait même aucun doute selon La Provence et RMC, qui affirment que le défenseur central du RB Salzbourg est attendu mercredi soir à Marseille pour passer sa visite médicale. En lâchant entre 17 et 20ME pour le défenseur de 21 ans, l’OM prend un risque. Mais un risque calculé pour Miladin Cipin. Selon le scout, spécialiste du football croate, c’est le futur patron de la défense de Croatie que Marseille est en passe de s’offrir.

« C'est le futur défenseur central de la sélection, après Lovren, Vida et Corluka qui ont tous la trentaine. S'il prend confiance en lui, il peut devenir le pilier de la défense marseillaise et de la Croatie. En termes de style, il me rappelle Nino Saveljic, l'ancien stoppeur des Girondins de Bordeaux, et pour moi, c'est une très belle référence. Malin, très dur sur l'homme, et pas du tout gêné avec le ballon dans les pieds. On a souvent dit que les joueurs de l'ex-Yougoslavie étaient les Brésiliens de l'Europe. Pour moi, il peut s'inscrire dans cette lignée, car la qualité est là, c'est indéniable » a-t-il confié au Phocéen, totalement convaincu par le potentiel du joueur, qui compte déjà 130 matchs avec Salzbourg à seulement 21 ans. Âge minimum, expérience maximale…