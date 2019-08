OM : AVB rejette l'offre en bois venue de Turquie au mercato

Dans : OM, Mercato.

La victoire de Marseille à Nice a clairement fait du bien à l’OM, et à ses supporters, qui craignaient de devoir attendre avant de voir leur équipe remporter un match cette saison.

Mais l’inquiétude demeure avec les derniers jours du marché des transferts, et notamment la crainte de voir un ou deux joueurs partir, sans compensation. Cela concerne en particulier Luiz Gustavo, qui fait l’objet d’un forcing de la part de Fenerbahçe. Après deux offres, le club turc s’estimait proche de la conclusion de son transfert aux alentours de 5,5 ME. Mais du côté d’André Villas-Boas, la version est bien différente.

« J'ai parlé avec lui ce matin, on a décidé de cette façon de ne pas le faire débuter. Il était un peu inquiet. On a refusé l'offre de Fenerbahçe pour lui, qui n'est pas intéressante pour l'OM. Le mercato, c'est dommage, ça peut affecter le joueur, il était inquiet. Mais quand il est entré en jeu, il a tout donné pour l'équipe, c'est intéressant. Je ne pense pas qu’il va partir pour l’instant, on attend la fin du mercato. L'offre était inacceptable, donc je pense qu'il va rester », a livré l’entraineur portugais, qui ne peut jurer de rien, mais fait bien comprendre que la dernière offre de Fenerbahçe, très loin des 10 ME demandés par l’OM, n’est pas suffisante à l’heure actuelle.