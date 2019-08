OM : AVB a une mission mercato pour Zubi, à lui de jouer

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille manquant cruellement de moyens financiers au mercato, André Villas-Boas est dans l’obligation de composer avec les moyens du bord. Et notamment avec les jeunes, comme il l’a fait durant les matchs de préparation. Depuis le début de la saison de Ligue 1, Florian Chabrolle a notamment été utilisé au poste de milieu relayeur. Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, il fait assurément partie des éléments formés au club sur lesquels le coach portugais compte. Et selon les informations de L’Equipe, il est tout simplement hors de question pour AVB de voir le Français partir d’ici la fin du mercato ou bien même dans un an.

C’est ainsi que selon le quotidien national, l’ancien entraîneur du FC Porto a missionné son directeur sportif Andoni Zubizarreta afin que ce dernier prolonge le contrat de Florian Chabrolle. Joueur formé à un poste de milieu offensif voire même d’ailier, il s’est plutôt bien comporté dans un rôle de milieu relayeur en préparation et notamment face à Naples au Stade Vélodrome, une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Sa mentalité et son état d’esprit plaisent à André Villas-Boas, qui compte donc sur lui pour l’avenir. Reste maintenant à voir si Andoni Zubizarreta, extrêmement critiqué depuis plusieurs semaines, parviendra à mener cette mission à bien. Lui qui en parallèle, négocie toujours avec le clan de la pépite Isaac Lihadji pour la signature de son premier contrat professionnel…