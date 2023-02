OM : Aussi nul que brillant, Tavares déchire Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Nuno Tavares souffle le chaud et le froid depuis son arrivée à l'OM l'été dernier. Encore buteur ce dimanche soir en Ligue 1 contre Toulouse, le Portugais inquiète néanmoins.

L'OM a encore de très grosses ambitions en cette seconde partie de saison. Les hommes d'Igor Tudor sont encore en lice en Coupe de France et en Ligue 1 pour le titre de champion de France. Dimanche soir prochain, les Phocéens recevront d'ailleurs le PSG au Stade Vélodrome. Un match capital pour les deux formations rivales. Pour cette rencontre, l'OM devra pouvoir compter sur des joueurs au top de leur forme, surtout en l'absence de Chancel Mbemba, suspendu. Nuno Tavares aura son importance, lui qui peut facilement se muer en buteur. Néanmoins, le joueur prêté par Arsenal inquiète défensivement et dans sa science du jeu. De quoi interpeller sur la Canebière.

Nuno Tavares, il y a de quoi être perdu

No defender in Europe’s top five leagues has scored more goals than Nuno Tavares this season. pic.twitter.com/SkgSyS7UTh — Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) February 20, 2023

Sur Twitter, le compte Espoirs du Football a été récemment l'auteur d'un post fort concernant Nuno Tavares, incapable de savoir quel était le réel niveau du Portugais de 23 ans. « Quel est votre avis sur Nuno Tavares (2000) ? Presque 30 matchs avec l'OM et impossible d'avoir un avis définitif sur ce joueur. Comme je le voyais à Arsenal, je lui trouve des défauts incompatibles avec le plus haut niveau, mais en même temps des fulgurances éblouissantes. Les différents commentaires, notamment des Marseillais, confirment à quel point il est difficile de juger Nuno Tavares. J'ai beaucoup aimé la comparaison avec Monclar. Distrayant, Attachant, Fatiguant ! », a notamment indiqué le compte aux plus de 140 000 abonnés. A noter qu'Amine Harit a commenté le post, indiquant que Nuno Tavares était « un crack ». A lui de confirmer et de le prouver. Quoi de mieux qu'une réception du PSG au Vélodrome pour le faire ?