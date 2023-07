OM ‍: Aubameyang n’est pas un « ‍tout droit ‍», il met les choses au clair

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Impressionnant à son époque stéphanoise ou à Dortmund avec sa pointe de vitesse, Pierre-Emerick Aubameyang a su étoffer son jeu. Omar Da Fonseca rassure les supporters de l'OM sur la recrue du club.

Sur le point de s’engager avec l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang va boucler la boucle en revenant en France, là où il s’est fait connaitre du côté de Dijon, de Lille, de Monaco, puis de Saint-Etienne surtout où il a franchi un cap avant de s’exporter à Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone et enfin Chelsea, où il semblait sur une voie de garage, prêt à rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite. Mais il n’en sera rien puisque le Gabonais se prépare à signer avec l’OM, où il se sait très attendu. Tout d’abord en raison de l’aura médiatique de ce club, mais aussi de son calendrier urgent avec des tours préliminaires de Ligue des Champions et un besoin urgent d’attaquant. Pas évident pour un joueur qui sort quasiment d’une saison blanche. Mais sans savoir si les débuts seront réussis, Aubameyang suscite en tout cas l’enthousiasme chez les supporters.

Aubamayeng a surpris au Barça

Chez les observateurs également, puisqu’Omar Da Fonseca, qui l’a particulièrement suivi quand il était au Barça, est persuadé que ce recrutement vaut largement le coup par la capacité de l’attaquant à fédérer un groupe et à en être le finisseur en chef. Surtout que ceux qui résument ses qualités à la profondeur et de la vitesse se trompent selon le consultant sud-américain de BeIN Sports. « Aubameyang à Marseille, c’est très bien. Il peut faire quelque chose. Je le considère comme un optimiste du but et du jeu. C’est quelqu’un qui sourit beaucoup, même lorsqu’il loupe. Il n’est pas prétentieux. Il ne fait pas de gestes. Ses coéquipiers ont envie de le suivre. Il inspire l’optimisme, le fait qu’il pourra marquer des buts. Il fait du bien au foot. C’est une belle opportunité, un mec motivant. J’ai découvert des facettes plus larges au Barça. Il a pu montrer des gammes de remiseur. Il m’a surpris là-dessus, parce que ce n’est pas un pivot et il avait cette résistance dos au but. Il a marqué des buts, il a été bon et a aidé », a souligné le spécialiste du football espagnol, malgré le court passage du Gabonais en Catalogne, où il a tout de même en effet inscrit 13 buts. Un passage qui lui a valu un titre de champion d’Espagne en raison d’un seul match disputé avec le Barça cette saison, mais pour le reste, son palmarès demeure assez peu rempli, avec une FA Cup et une Coupe d’Allemagne. Autant dire qu’à l’OM comme chez Pierre-Emerick Aubameyang, on mise sur cette saison pour frapper fort.