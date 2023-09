OM ‍: Aubameyang, la pluie de buts arrive

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Recruté cet été par l'Olympique de Marseille pour prendre la succession d'Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Pour un ancien marseillais, cette disette n'est pas encore alarmante.

Après 5 matchs disputés à Marseille, Aubameyang a inscrit deux buts. Un doublé lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Panathinaïkós, mais qui n'a pas évité l'élimination aux Phocéens. L'ancien attaquant de Chelsea n'a pas encore trouvé le chemin du but en trois rencontres de Ligue 1 jouées. S'il a distribué une passe décisive, Aubameyang attend encore de pouvoir fêter sa première réalisation de la saison en championnat. En dépit de l'absence de son premier but en Ligue 1, le Gabonais parvient tout de même à se créer des occasions et à être utile offensivement. Fabien Laurenti rassure les supporters de l'OM, il ne faut pas douter de l'attaquant de 34 ans qui va bientôt trouver ses marques.

Aubameyang attend son premier but, pas de panique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-Emerick Aubameyang (@auba)

« Il reste muet en Ligue 1 mais le fait qu'il se crée des situations me rassure. Contre Brest, il a deux grosses occasions où il aurait dû marquer. Hier, il a une situation face au but mais Descamps sort très vite. Je serais inquiet s'il ne se procurait pas d'occasions, là il rate car il est maladroit et il lui faut peut-être un but en championnat pour le débloquer. Mais je suis convaincu que ça reste un grand joueur et qu'il marquera de nombreux buts avec l'OM » a assuré l'ancien défenseur de l'OM dans un entretien accordé à La Provence. Fabien Laurenti est persuadé qu'Aubameyang va apporter des buts à Marseille très bientôt cette saison et qu'il faut seulement lui laisser un petit peu plus de temps pour s'adapter. Le reste viendra ensuite.