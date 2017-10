OM : Maxime Lopez est blasé, les supporters de l'OM s'agacent

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable à l’OM depuis la prise de fonctions de Rudi Garcia il y a tout juste un an, Maxime Lopez est actuellement dans le dur. Aligné dans le 4-3-3 du coach français en début de saison, le jeune milieu de terrain de 19 ans a perdu sa place avec le changement de système en 4-2-3-1, qui replace André-Franck Zambo-Anguissa au côté de Luiz Gustavo et Dimitri Payet au poste de numéro dix. Convoqué avec l’Equipe de France espoirs pour les matchs face au Monténégro puis le Luxembourg, le minot de l’OM s’est fendu d’un tweet qui a beaucoup fait réagir…

Indiquant qu’il s’envolait pour le rassemblement des Bleuets, Maxime Lopez a tweeté avec le hashtag #CaFaitDuBien. Une phrase qui en dit long sur l’état d’esprit du joueur, blasé par sa mise à l’écart depuis plusieurs rencontres. Mais visiblement, cette mentalité a du mal à passer chez les supporters phocéens. « Remets-toi en question et dégonfle bien le melon » écrivent certains. « Un tweet pour féliciter tes coéquipiers de leur belle victoire serait bienvenu » font remarquer d’autres fans. Heureusement pour le numéro 27 de l’OM, certains n’oublient pas ses belles prestations de l’année dernière et l’encouragent à revenir au top. « Reviens en forme, on aura besoin de toi cette saison » peut-on notamment lire, ou encore. « Remets-toi la tête dans le bon sens, tu faisais l’unanimité par ta simplicité et ta lecture du jeu. Ne force pas ton jeu ». Attachés à Maxime Lopez, les supporters de l’OM attendent évidemment avec impatience le retour au top de celui qui est déjà annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour les prochaines années…