OM ‍: Aubameyang est dans une équipe bidon, un journaliste frappe fort

Par Corentin Facy

En grande difficulté, l’OM a de nouveau réalisé une prestation très décevante sur la pelouse de Lille vendredi soir. Un ou deux joueurs sortent du lot et Aubameyang en fait partie, mais cela ne suffit pas.

Huitième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’était relancé sous la houlette de son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. L’embellie a toutefois été de très courte durée pour les joueurs olympiens, successivement battus à Rennes, contre le PSG et sur la pelouse de Lille. Face aux gros du championnat de France, la marche est clairement trop haute et la raison est très simple selon Florian Gautreau. Au micro de l’After Foot sur RMC, le journaliste a évoqué les défaillances individuelles énormes de l’effectif marseillais. Selon lui, seuls un ou deux joueurs parviennent à sortir leur épingle du jeu et à afficher un niveau correct pour l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur de l’équipe cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang en fait partie. Mais à force de voir une équipe aussi faible à ses côtés, le buteur gabonais se décourage et c’est totalement logique selon le consultant de la radio.

« Il y a des défaillances individuelles monstrueuses, mais pas seulement. Il y a des joueurs trop limités à l’OM, tu ne peux pas t’en sortir comme ça. Il y a quelques bons joueurs à Marseille. Mais tu as beau avoir un bon Aubameyang, un bon Veretout, quand autour ça ne va pas, quand tu ne conclus pas tes occasions, quand tu n’es pas efficace comme lors du match face au PSG ou tous les centres étaient pourris, tous les tirs allaient en tribunes, tu ne peux pas y arriver. Et à un moment, même les bons joueurs se découragent à cause de ça. Peut-être qu’ils ne doivent pas se décourager, mais je pense que Harit par exemple même s’il a ses torts, quand tu vois l’équipe autour de toi, c’est difficile » a lancé Florent Gautreau, très cash et sans pitié avec les joueurs qui accompagnent Pierre-Emerick Aubameyang. Un constat d’autant plus vrai qu’hormis le Gabonais, les meilleurs joueurs Olympiens cette saison se situent tous dans le secteur défensif : Clauss, Balerdi, Mbemba ou encore Veretout. En attaque en revanche, un seul joueur ressort du lot en la personne d’Aubameyang et c’est bien tout le problème.